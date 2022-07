Die kulturaffine Prominenz ist zurück in Salzburg: Wer zur ersten Opernpremiere der Festspiele kam

So viele Pfiffe und Buh-Rufe gab es bei den Festspielen wahrscheinlich noch nie. Und das, noch bevor überhaupt der erste Ton gespielt und die erste Silbe gesungen worden war: So wie schon im Vorfeld der Festspieleröffnung am Vormittag sorgten auch vor der ersten großen Opernpremiere - auf dem Programm standen die beiden Kurzopern Herzog Blaubarts Burg von Béla Bartok und De temporum fine comoedia von Carl Orff - am Dienstagabend Kundgebungsteilnehmer für Misstöne vor dem Festspielhaus.

Die Adressaten der Demonstranten waren Vertreter aus der Politik, die trotz der Absage von Bundeskanzler Karl Nehammer groß in Salzburg vertreten waren.

Humor bewies Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der den Weg vom Hotel Blaue Gans zum Festspielhaus trotz Demonstranten zu Fuß nahm. Auch für die Buhrufer hatte er ein Lächeln übrig und winkte freundlich. Ähnlich erging es Außenminister Alexander Schallenberg - er hatte seine bosnische Amtskollegin Bisera Turkovic zu Gast. Gleich in zweifacher männlicher Begleitung erschien Bundesministerin Karoline Edtstadler. Sie wurde auf der einen Seite vom früheren EU-Kommissionspräsidenten José Emanuel Barroso flankiert, auf der anderen Seite vom Wiener Unternehmer Marton Matura.

Sonst bekamen die Zaungäste in der Hofstallgasse viele bekannte Premierengesichter zu sehen: Elisabeth Prinzessin Auersperg-Breunner (sie gab modisch einmal mehr den Ton an), Hans Mahr mit Katja Burkard (in einem roten Abendkleid), Muck Flick mit Gattin Corinne und Tochter Alexia, Gerry Keszler, Sänger Michael Schade und Moderatorin Eva Pölzl sowie Galerist Thaddaeus Ropac, Landeshauptmann Wilfried Haslauer mit Gattin Christina sowie Festspielpräsidentin Kristina Hammer mit Gatten Christoph.