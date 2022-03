Die Marionetten fahren zu Schulkindern aufs Land

Mit der "Landpartie" nehmen die Marionetten aus dem musikalischen Märchen "Peter und der Wolf" Fahrt auf. Zum Auftakt kommen Kinder aus dem Lungau in den Kulturgenuss.

Verlassen die weltberühmten Marionetten ihr angestammtes Theater in der Schwarzstraße in der Stadt Salzburg, steht meistens eine Tournee in die USA oder nach Asien an. Diesmal führt die Reise nicht in ferne Lande, sondern aufs Land in heimatlichen Gefilden.

"Das Marionettentheater geht erstmals auf Landpartie und zeigt im März an Schulen in Salzburg und im angrenzenden Bayern das musikalische Märchen ,Peter und der Wolf' von Sergej Prokofieff", sagt Geschäftsführerin Susanne Tiefenbacher. Erste Station ist am Dienstag die Volksschule ...