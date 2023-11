"Die Orestie" am Landesthater: Wenn die Realität den Theaterstoff einholt

Die Adneter Schauspielerin Sarah Zaharanski feierte am Samstag Premiere - mit einer 2500 Jahre alten Tragödie, die aktueller kaum sein könnte.

Als Rachegöttin Megaira ist Zaharanski in "Die Erfindung der Demokratie - die Orestie" noch bis Ende Februar 2024 im Landestheater zu sehen. Die Orestie des Dichters Aischylos wurde im Jahr 458 v. Chr. erstmals aufgeführt und gilt als eines der bedeutendsten Werke des Theaters.

"Es geht darum, dass zwei gegensätzliche Meinungen in einem unlösbaren Konflikt aufeinandertreffen", erklärt Zaharanski im TN-Gespräch. "Klytaimnestra hat ihren Mann Agamemnon umgebracht, woraufhin ihr Sohn Orest Rache übt und sie umbringt." Was wiegt nun schwerer - Orests Blutschuld oder seine Pflicht, den Vater zu rächen? Diese Entscheidung muss im Stück die Zivilbevölkerung der Stadt treffen (und im Theater das Publikum). Göttin Pallas Athene beruft die Menschen als Richter, um ein Urteil zu fällen - so wird das herrschende Prinzip der Blutrache durchbrochen und erstmals durch ein unabhängiges Gericht abgelöst, Argumentation und Diskurs ersetzen Gewalt und Rache. "Dies gilt als Wiege der Demokratie, hier wird auch erstmals das Prinzip ,im Zweifel für den Angeklagten' erwähnt. Aischylos zeigt hier, welche Kraft es kostet, das Prinzip der ewigen Rache zu durchbrechen und sich auf ein Miteinander zu einigen."

"Wir hoffen, dass Diskurs und Gespräch entsteht"

Eine Spirale der Gewalt, Rache, Blutschuld - da schlagen viele im Publikum wohl von selbst den Bogen zum wieder aufgeflammten Nahostkonflikt. Was aber nicht die Ursprungsintention war, betont Zaharanski: "Wir erzählen eine allgemeingültige Geschichte mit allgemeingültigen Positionen. Wir holen den Stoff nicht krampfhaft in die Gegenwart, da wurden wir einfach von der Realität eingeholt, und plötzlich hatten wir ein hochaktuelles Thema."

Sie habe selbst israelische Freunde und beschäftige sich daher seit langem mit dem Konflikt, sagt Zaharanski: "Daher würde ich es mir auch nie anmaßen zu sagen, auf diese oder jene Weise kommt man da wieder raus." Auch das Stück vermeide es eine fertige Lösung zu präsentieren. "Wir zeigen einfach, was es heißt, wenn zwei unvereinbare Lager mit ganz viel Schmerz aufeinandertreffen und wie demokratische Prinzipien vielleicht helfen können, den Konflikt zu überwinden. Das ist das Gute am Theater, da kann sich jeder seine Geschichte mitnehmen. Wir hoffen, dass die Leute etwas darauf mitnehmen können, und Diskurs und Gespräch entsteht."