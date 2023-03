Die Passionskrippe von Lessach

Noch bis zum 16. April bleibt die Passionskrippe in der Pfarrkirche Lessach aufgestellt.

Eine seltene Besonderheit sind die Oster- oder Passionskrippen, die sich vor allem in Tirol erhalten haben. In jüngster Zeit sind auch in der Erzdiözese Salzburg wieder einige dieser Krippen, die das Passionsgeschehen zwischen dem Einzug Jesu in Jerusalem und seiner Auferstehung veranschaulichen, entstanden. Seit 2016 steht auf Initiative von Karl Macheiner eine Passionskrippe in der Pfarrkirche Lessach. Bis zu 400 Arbeitsstunden stecken in diesem Kunstwerk.

"Die Idee entstand bei einer Fortbildung für Religionslehrer in Tirol. Dort sah ich ...