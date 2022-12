Komödie im Schauspielhaus Salzburg: Handys heizen eine Party an

Das Schauspielhaus Salzburg setzt zum Jahresende auf derben Ulk. .

Ping, ping! Gllrllgrllgr. Ping! Mit einer aparten Komposition von Handy-Getöne treffen sich acht Leute auf einer Dachterrasse. Zwar ist offenbar Party angesagt, zwar kommen in sommerlichem Ambiente mit Strandkorb, Riesengrill und Plätscherbrunnen Freunde zusammen, doch jeder fummelt unentwegt egomanisch auf seinem Handy herum. Werden nicht Nachrichten gelesen oder getippt, wirft man sich in Pose - weil ja so geil herausgeputzt! - und macht Selfies.

Christiane Warnecke spielt in "Die perfekte Komödie", die das Schauspielhaus Salzburg seit Freitagabend aufführt, ...