Die Salzburger Blasmusik will heuer erstmals digital Anklang finden

Am Samstag kommt es zu einer Premiere: Die Generalversammlung des Blasmusikverbands wird per Livestream über die Bühne gehen.

Da die Generalversammlung des Salzburger Blasmusikverbands heuer coronabedingt nicht wie gewohnt "echt", also in Präsenz, stattfinden kann, haben sich die Initiatoren etwas Besonderes überlegt: Die Versammlung wird schriftlich beziehungsweise in Form eines Livestreams abgewickelt. Es ist eine Premiere in der Geschichte des Verbands. Der traditionelle Jahrtag geht erstmals im digitalen Format über die Bühne. Am Samstag, 10. April, wird um 19 Uhr ein Video ausgestrahlt. Darin werden verdiente Funktionäre geehrt, Preisträger und Absolventen aus dem Jahr 2020 vor den Vorhang geholt. Außerdem sollen noch so einige weitere Überraschungen warten. Es erfolgt auch die Bekanntgabe des Wahlergebnisses.

Einen kleinen Vorgeschmack auf dieses spezielle Event gibt es bereits:

Der Landesvorstand um Obmann Matthäus Rieger freut sich auf zahlreiches Interesse und hofft, dass diese Form der Generalversammlung Anklang findet. "Wir sind zugleich überzeugt, dass wir ab kommendem Jahr unsere Generalversammlungen wieder wie gewohnt durchführen können, gibt es doch nichts Wichtigeres als das gemeinschaftliche Zusammensein und den persönlichen Austausch."

Für die heurige Generalversammlung wird das Oval, die Bühne im Europark Salzburg, quasi zum TV-Studio.