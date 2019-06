Die Salzburger Festspiele geben Elfjähriger eine Bühne

Mit 31 Spielorten und 72 Programmpunkten läutet das Fest zur Festspieleröffnung am 19. und 20. Juli heuer wieder die Festspielsaison ein.

"Dass ich das nicht selbst bestellt habe, glaubt mir niemand", meinte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler bei der Präsentation der Programmpunkte des diesjährigen Fests zur Festspieleröffnung am 19. und 20. Juli. Festorganisatorin Renate Stelzl hatte ihre Programmpräsentation nämlich mit dem Erzähltheater Ursophon begonnen. Ihr Hinweis an die überraschte Festspielpräsidentin: "Ich hoffe, du hast bemerkt, dass ich dir einen eigenen Programmpunkt gewidmet habe?" Das Stück des Mitmachtheaters für Kinder heißt eigentlich "Tante Elsa und der Wunschhut", aber Renate Stelzl ließ es auf "Tante Helga" umfirmieren.

Auch Rabl-Stadler sparte nicht mit Ironie und Witz. Der russische Starpianist Grigory Sokolov habe die Festspielführung davon überzeugt, "dass wir zu unseren 200 Veranstaltungen dringend eine weitere brauchen - und das ist das Konzert mit der elfjährigen Alexandra Dovgan". Das Mädchen, eine Pianistin, könne man nicht als Wunderkind bezeichnen, denn ihre Interpretationen am Klavier seien die einer Erwachsenen, einer voll ausgereiften Persönlichkeit, habe Sokolov versprochen. Nun tritt das Mädchen am 31. Juli um 15 Uhr im Großen Saal der Stiftung Mozarteum auf. Das Konzert ist - so wie auch alle 72 Programmpunkte des Eröffnungsfests - kostenlos. Zählkarten für dieses Konzert sowie für einige Programmpunkte des Eröffnungsfests werden ab dem 6. Juli um 9.30 Uhr ausgegeben. Wer nicht persönlich ins Kartenbüro kommen kann, der kann so wie schon im Vorjahr Zählkarten über die App "Gretchen" bestellen. Dafür fällt eine Bearbeitungsgebühr von fünf Euro pro Zählkarte an.

Bedingt durch den dichten Probenbetrieb fällt heuer die Autogrammstunde mit Festspielkünstlern aus. Dafür gibt es am 20. Juli eine offene Probe von "Jugend ohne Gott". "Jedermann"-Tod Peter Lohmeyer liest in der Szene Salzburg, Mavie Hörbiger lädt sonntagnachmittags zur Lesung in die Salzburg-Kulisse. Abends steht sie dann als "Werke" bei der Jedermann-Premiere auf der Bühne. Und: Der "alte" Glaube aus dem Jedermann, Johannes Silberschneider, hat sein Herz an den deutschen Schlager verloren und hebt mit dem Chamber-Queen-Tett Zinq als "Johnny Silver" diesen oft als oberflächlich abgetanen Schatz. Das Gegenteil von Schlager bietet das österreichische Ensemble für neue Musik - in der Budja Galerie, die heuer erstmals als Spielort Teil des Fests sein wird.

Musikalischen Schwung reinbringen werden zum Eröffnungswochenende unter anderem ein Ensemble der britischen Prince Henry's High School und das argentinische Tzigan Trio, das Gypsy und Tango verbindet. Zum zweiten Mal zu Gast - diesmal im Haus für Mozart - ist das Janoska Ensemble, das schon im Vorjahr für Furore gesorgt hat. Und: Das Varietas Ensemble bereitet eine kammermusikalische Version des "Idomeneo" auf.