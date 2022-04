Die Salzburger Straßenmusik feiert Jubiläum

2008 gründete Roswitha Meikl die Straßenmusik. Seit damals hat sich die Zahl der Mitglieder verdoppelt. Am Samstag starten die Jubiläumskonzerte.

Im Jahr 2008 feierte das Salzburger Volksliedwerk sein 100-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hatte damals Roswitha Weikl die Idee, die Salzburger Straßenmusik ins Leben zu rufen.

Das Projekt begann in einem kleinen Rahmen und ist in den vergangenen Jahren immer mehr gewachsen. Das Konzept ist klar umrissen: Die Konzerte finden auf verschiedenen Plätzen in der Stadt Salzburg statt. Mitmachen darf jede Musikgruppe, die sich zur Volksmusik und volkstümlichen Musik hingezogen fühlt.

"Es ist natürlich von großem ...