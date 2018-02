Die Seele ist das Maß der Dinge

Wer sich ein Kunstwerk erklären lässt, bringt sich um den wahren Genuss, jeder hat die Freiheit, alles selbst zu interpretieren. Diese Freiheit bietet Horst Gabriel nun einem Kunstmesse-Publikum in London.

Einfache Kost sind sie nicht, die Bilder von Horst Gabriel. Sie fordern Aufmerksamkeit und Auseinandersetzung, auch mit den eigenen Abgründen. Schmerzen drücken die Körper aus, die ungeschönte Wahrheit, meist Frauen, oft in mehrfacher Ausfertigung, malträtiert, Gesichter.

Gabriel ist in der Kuglhofstraße in Maxglan aufgewachsen, dort hat er immer noch sein Atelier. Heute lebt er mit seiner Frau Erika in Hallein. Für ihn zählt in erster Linie das Handwerk, der Ausdruck. "Mir geht es um die Seele, ich will die Latenz (Anm.: Verstecktheit, Verborgenheit) sichtbar machen, die ich in der menschlichen Seele sehe. Alles was ich fotografieren kann, brauche ich nicht zu malen, das interessiert mich nicht", erklärt er.

Eigene Handschrift entwickeln

Es mag durchaus sein, dass seine Arbeiten nicht jedem gefallen. "Das müssen sie auch nicht", gibt er zu. Das bedeute jedoch nicht, dass das Können angezweifelt werden dürfe. Mit vier Jahren hat der gelernte Siebdrucker begonnen zu malen und seither nie aufgehört. Seine Kunst, sein Handwerk hat er sich im Lauf der Jahre schwer erarbeitet und er verweist auf Herbert von Karajan, der meinte, ein Künstler brauche mindestens 20 Jahre, bis er seine eigene Handschrift entwickle. "Dann muss es förmlich aus einem herausfließen, ich brauche meine Arbeitstrance, wo alles um mich herum in den Hintergrund tritt. Arnulf Rainer hatte recht, wenn er sagte: ,Wennst bei der Arbeit nicht schwitzt, dann ist das Bild nicht gut'."

Entsprechend expressiv geht der 54-Jährige an seine Arbeiten - Acryl auf Karton oder Leinwand - heran. Oft werde er gefragt, was er mit seinen Bildern ausdrücken will. "Ein Bild muss man nicht erklären, da geht ja der komplette Kunstgenuss verloren", gibt er diesen Leuten mit Nachdruck mit. Selbstdarstellung ist ihm ein Gräuel, am liebsten wäre ihm, wenn nur seine Werke für ihn sprechen.

Parallax Art Fair in London

Eine hervorragende Gelegenheit, dies zehntausenden Besuchern zu ermöglichen, hat er von 2. bis zum 4. Februar bei der Kunstmesse "Parallax Art Fair", in der Kensington Town Hall im Herzen Londons. Die Veranstalter haben ihn dazu eingeladen, nachdem sie auf ihn aufmerksam wurden. Im Internet ist Gabriel in der Online-Galerie von Saatchi, London vertreten. Große Erfolge feierte er bei Ausstellungen in Berlin und Toronto. Auch auf der Pernerinsel, in Schloss Klessheim, in der Stadtpfarrkirche Hallein oder im Sparkassenstöckl in Salzburg waren seine Bilder bereits zu sehen.