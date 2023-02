Die Spannung steigt: Wird Blaikners Mafiakrimi verfilmt?

Sein Buch über Virginia Hill wurde zum Bestseller. Jetzt werden in Berlin Kontakte zu Filmproduzenten geknüpft.

Mit sozialen Medien "hat er es nicht so". Von den Plänen für eine Verfilmung seines Buchs über die Mafiabraut Virginia Hill erfuhr Peter Blaikner vom Künstlerkollegen Manfred Baumann. Der stieß im Internet auf folgende Notiz: "Der Gmeiner-Verlag auf der Berlinale? Was ist da denn los? Die Antwort: Books at Berlinale. Elf Bücher, die sich besonders für eine Verfilmung anbieten, wurden ausgewählt, um Filmproduzent:innen und Rechteinhaber:innen zu vernetzen. Aus mehr als 190 Einsendungen sind wir mit Peter Blaikners ,Virginia Hill' einer ...