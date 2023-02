Die Universität Mozarteum bekommt im Kurgarten ein neues Institutsgebäude

In den Neubau wird auch ein Multimedia- und Digitalisierungslab einziehen. Auch der Salzburger Bachchor findet in dem Gebäude eine Heimat.

Verpackt in Metallkapseln wurden in dem Grundstein viele gute Wünsche versenkt. LH Wilfried Haslauer mit Erzbischof Franz Lackner und Landesrätin Andrea Klambauer.

So soll die neue Universität Mozarteum am Kurgarten (UMAK) neben dem Paracelsusbad ausschauen. Die Pläne stammen vom Architekturbüro Berger+Parkkinen.

So soll die neue Universität Mozarteum am Kurgarten (UMAK) neben dem Salzburger Paracelsusbad ausschauen. Die Pläne stammen vom Architekturbüro Berger+Parkkinen.

Neben dem Paracelsusbad und unweit ihres Hauptgebäudes am Mirabellplatz bekommt die Universität Mozarteum im Nordwesten des Kurgartens ein neues Musikinstitut. Es wird den Namen Universität Mozarteum am Kurgarten (UMAK) tragen. Zugleich findet in dem Neubau der Salzburger Bachchor nach jahrelanger Suche eine neue Heimat und moderne Proberäume. Errichtet werden die zwei Baukörper nach dem Entwurf des Architekturbüros Berger+Parkkinen, das auch das 2019 eröffnete Bad geplant hatte. Am Montag fand im Beisein von Bildungsminister Martin Polaschek, Erzbischof Franz Lackner, Mozarteum-Rektorin Elisabeth Gutjahr und Architekt Alfred Berger die Grundsteinlegung statt. Die Fertigstellung des Baus ist für 2025 geplant, im Herbst 2025 soll der Studienbetrieb beginnen.

Mit dem Neubau an der Schwarzstraße wird die Platznot der Universität Mozarteum gelindert. Auf fünf Ebenen und einer Nutzfläche von knapp 2000 Quadratmetern entstehen in den nächsten zwei Jahren lichtdurchflutete Unterrichts-, Ensemble- und Proberäume für Gesang, Gesangspädagogik und das Chorwesen.

In einem eigenen Baukörper wird ein innovatives und österreichweit einzigartiges X-Reality-Lab beheimatet sein. Dieses Multimedia- und Digitalisierungslab verbindet analoge künstlerische Produktion und digitale Produktion. Es ermöglicht das Experimentieren mit und Produzieren von erweiterten Bild-, Video- und Soundwelten. Akustik kann mit den visuellen Möglichkeiten von Augmented, Virtual und Cross Reality kombiniert werden. Außerdem wird ein Elektronisches Studio für zeitgenössische Musikkomposition im UMAK Platz finden.

Insgesamt kostet das Projekt 22,3 Millionen Euro. Den größten Teil davon trägt der Bund mit 15,4 Millionen Euro, die Universität Mozarteum steuert 2,1 Millionen Euro bei. Das Land Salzburg übernimmt 3,7 Millionen Euro, davon fließen 700.000 Euro in die Flächen für den Bachchor. Die Stadt Salzburg und der Bachchor selbst investieren 1,1 Millionen Euro. Die Universität Mozarteum wird als zukünftige Eigentümerin des Gebäudes und als Errichterin auftreten, das Grundstück selbst wird von der Stadt Salzburg zu einem günstigen Baurechtszins zur Verfügung gestellt.

Architekt Alfred Berger wies darauf hin, dass sich das Paracelsusbad und das neue Universitätsgebäude zu einem neuen gemeinsamen Vorplatz an der Ecke Auerspergstraße/Schwarzstraße hin orientieren werden. Der Kurgarten werde dadurch geöffnet und durch die bereits bestehende Gastronomie im Erdgeschoß des Paracelsusbades zusätzlich belebt. Herzstück im Inneren wird ein Atrium, das natürliches Oberlicht spenden wird. Der Lichthof ist von den Musikräumen umgeben. "Nach außen gerichtete Säle markieren das Haus", sagt Berger. Die Obergeschosse des Gebäudes kragen über den Vorplatz aus. Der Chorsaal, in dem auch der Bachchor proben wird, gibt den Blick auf den Mönchsberg frei, darunter ist ein an zwei Seiten verglaster Seminarraum vorgesehen. Der zweite Baukörper wird das X-Reality-Lab beherbergen. Es ist über eine gläserne Fuge mit dem größeren Haus verbunden.

Die Gestaltung der Fassade ist an jene des Paracelsusbades und des Kurhauses angelehnt. Die Keramikplatten finden sich auch an der Musikuniversität. Im Unterschied zu der mit offenen Lamellen ausgeführten Fassade des Paracelsusbades kommt beim UMAK eine geschlossene, hinterlüftete Keramikfassade zum Einsatz. Die Entwicklung dieser speziellen Fassade ist Ausdruck der vorwiegend musikalischen Nutzung des Gebäudes, mit der spezifische Anforderungen an Tageslicht und Schallschutz einhergehen: Natürlich belichtete Einzelräume mit Fensterlüftung, Säle mit Verglasungen und Studios ohne Tageslicht.

Mehrere Ideen fänden hier ihre Umsetzung, betonte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Dieser Termin gehe weit über die Bedeutung einer Grundsteinlegung hinaus. "Salzburg investiert in das, wofür Salzburg Weltgeltung hat: In Kunst und Kultur." Der Neubau sei das dritte Projekt, das nach der Generalsanierung des Landestheaters und dem Zubau zur Stiftung Mozarteum umgesetzt werde. "Die Erstgespräche waren unrund", sagte Haslauer und meinte dann in Richtung Rektorin Gutjahr: "Durch ihre freundliche Beharrlichkeit und beharrliche Freundlichkeit haben wir dieses Projekt dann auf den Punkt gebracht." Es sei endlich auch gelungen, dem Bachchor eine Heimat für die Proben zu bieten. "Dieser Chor singt in einer Qualitätsstufe, die ich als Champions League bezeichnen möchte."