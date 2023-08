Die Widerspenstige wurde gezähmt - oder doch nicht?

Die Theatergruppe Abtenau zeigt die heftig-deftige Komödie "Der Widerspenstigen Zähmung". Erstmals spielt eine Puppe den jungen Liebhaber. Diese verwandelt sich und überrascht das Publikum.

Aufgeregt laufen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters hin und her. Stars wie Verena Altenberger, Tobias Moretti, Jennifer Lopez und Zac Efron haben sich zum Gastspiel "Der Widerspenstigen Zähmung" im Theater Abtenau angesagt. Doch sie kommen nicht. Kurzerhand springen die Abtenauer Bühnenarbeiterinnen und -arbeiter ein und spielen Shakespeares Komödie.

Wenn es das Wetter erlaubt, findet der erste Akt im Chaletdorf statt. Es wird improvisiert und alle haben eine Rolle. Einzig der Liebhaber fehlt. So wird kurzerhand eine Puppe mit dem Gesicht von Zac Efron gebaut.

Im Stück hat Baptista zwei Töchter. Alle Männer wollen die schöne, sanfte Bianca heiraten. Doch Mama will zuerst die kratzbürstige Katharina unter der Haube wissen. Also schwindelt sich der Brautwerber Hortensio als Lehrer in Biancas Nähe. Die Freude ist groß, als sich der Edelmann Petruchio Katharina als Frau aussucht. Es wird die erste Hochzeit gefeiert und gleich danach darf Bianca ihren Traummann heiraten.

Die Verwandlung der streitsüchtigen Katharina

Der zweite Akt findet im Theater statt. Da ändert sich vieles: Das Gesicht von Biancas Traummann wechselt - unbemerkt für viele Zuschauerinnen und Zuschauer - in das Gesicht des Brautwerbers Hortensio (Matthias Krallinger). Renate Quehenberger stellt überzeugend die Verwandlung der streitsüchtigen Katharina in eine kluge und humorvolle Frau dar. Josef Ramsauer ist ihr in der Rolle des arroganten und später liebevollen Petruchio ebenbürtig. Für Verwirrung sorgte die Veranwandlung des Liebhabers - von Ephron in Kralliger.

Regisseurin Veronika Pernthaner hat das Stück mit vielen komischen Dialogen und Szenen verwoben. Es wird noch heute, Do, Fr., Sa. und So., jeweils um 20 Uhr, gespielt. Karten gibt es unter www.theater-abtenau.at.