Mykhailo Diordiiev – Piano – Mykhailo ist in geboren in der Ukraine und studiert derzeit an der Kunst-Uni in Graz, Österreich.

Ben Araujo – Piano – Ben ist Komponist und Pianist und studiert derzeit an der Royal Collage of Music in London

Eduardo Pacheco – Tenor – geboren in Puerto Rico, Eduardo lebt derzeit in New York

Anastasiia Larchikova – Piano – Anastasiia ist in West-Ukraine geboren und lebt in Graz, Österreich

Die New Yorker Konzertpianistin und Musikprofessorin Irena Portenko lädt am Wochenende als künstlerische Leiterin bereits das zehnte Mal zum "Music in the Alps"-Festival nach Bad Gastein. Gemäß dem Motto "Die Zukunft ist hell" konnte man musikalische Begegnungen - in stilvollem Ambiente und sprichwörtlich umarmt von den Bergen - erleben.