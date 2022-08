Diese drei Krimis muss man diesen Sommer gelesen haben

Ein gutes, spannendes Buch ist besonders im Sommer für viele ein Muss. Die SN haben mit einer erfahrenen Buchhändlerin über Krimis gesprochen. Das sind ihre Empfehlungen für diese Jahreszeit. Für ungelesene Bücher muss man sich aber nicht schämen.

Das Meeresrauschen hören, die Sonne auf der Haut spüren und von einem Buch gefesselt werden. Für die Buchhändlerin Claudia Held ist die Genrewahl klar: Krimis und Thriller. Wenn man nicht in den Urlaub fahren kann, erst recht: "Krimis entführen einen in andere Länder", sagt sie. Held weiß, wovon sie spricht. Seit mehr als dreißig Jahren arbeitet sie als Buchhändlerin. Vor einem Jahr hat sie ihre eigene Buchhandlung "Krimi Helden", in der es hauptsächlich Krimis und Thriller gibt, in Salzburg eröffnet.

...