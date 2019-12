Erntraud Passin und ihre drei Töchter haben allesamt die Kunst zum Beruf gemacht. Zu Silvester musiziert die Familie alljährlich in St. Gilgen.

Musiziert wird in vielen Familien, insbesondere an den Feiertagen. Wenn Familie Passin zu Silvester die Bühne betritt, sind allesamt Profis am Werk. "Das ist erblich belastet", sagt Mama Erntraud.

Die Musik dominiert sowohl die berufliche wie auch die ...