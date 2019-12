Sie sind die einzigen Prangerstutzenschützen innergebirg. Zu Silvester besuchen die Männer aus Mauterndorf sämtliche Ortsteile.

Am letzten Tag des Jahres wird es laut in Mauterndorf. Zu Mittag treffen sich die Mitglieder der örtlichen Prangerstutzenschützen. Sie teilen sich in drei Gruppen und schwärmen dann aus in alle Ortsteile der Lungauer Gemeinde. Und weil der Verein so ...