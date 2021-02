Diese Pinzgauer Museen haben offen

Einige bleiben freiwillig im Lockdown. Andere spannen einen Bogen. Von der Gotik zum Rind. Vom Erfindergeist über Berge bis hin zur Wohnkultur. Das Bergbau- und Gotikmuseum Leogang, die Nationalparkwelten Mittersill, das Museum Schloss Ritzen und der Vogtturm Zell am See haben geöffnet.

Ebenso wie der Handel konnten in der Vorwoche auch die Museen ihre Pforten öffnen. Ein Teil dieser Kulturinstitutionen verzichtete unter den erschwerten Bedingungen und ohne Urlauber als potenzielle Besucher trotzdem noch aufs Aufsperren.

Zum Beispiel Waltraud Moser-Schmidl vom Museum Bramberg: "Bei uns ist das Einzugsgebiet für einen sinnvollen Museumsbetrieb einfach zu klein. Wir nutzen die Zeit noch, um neue Ausstellungsstücke aufzutreiben. Zudem kümmern wir uns um Reparaturarbeiten, wälzen Pläne und erledigen Büro- und Verwaltungsaufgaben, die sich aufgestaut haben. Und wenn alles klappt bei den Gesprächen mit den jeweiligen Besitzern, können sich unsere Besucher wieder auf neue und spannende Exponate freuen."

Bergbau- und Gotikmuseum Leogang

Im Bergbau- und Gotikmuseum hat das Team rund um Kustos Hermann Mayrhofer und Andreas Herzog am 10. Februar aufgesperrt - und das bei freiem Eintritt. Als Begründung werden "der lange Verzicht der Allgemeinheit auf Kunst und Kultur" sowie die "Dankbarkeit dem Land Salzburg und der Gemeinde Leogang gegenüber" genannt. Seit der Erweiterung des historischen "Thurnhauses" können die Musemsbesucher auf über 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche gotische Kunst und bergbauliche Meisterwerke von europäischer Spitzenqualität bewundern. Dass diese Aussage nicht zu hoch gestapelt ist, beweist unter anderem die Nominierung zum Europäischen Museumspreis 2021.

In der Kunsthandwerksausstellung sind Teile der größten und berühmtesten Sammlung der österreichischen Monarchie, der "Sammlung Albert Figdor", ausgestellt. Darunter befinden sich Leihgaben des Museums für angewandte Kunst in Wien sowie Exponate aus Privatbesitz. Andreas Herzog: "Mit dieser Ausstellung wollen wir die Blüte- zeit des Kunsthandwerks, die Gotik, besonders zum Ausdruck bringen."

Ab kommendem Mai will man mit der Sonderausstellung "Das Pinzgauer Rind - ein Kulturgut des Landes" punkten.

Nationalparkwelten Mittersill

Die Nationalparkwelten - sie sind freilich kein Museum im klassischen Sinn - haben aktuell nicht wie gewohnt täglich offen, sondern "nur" an fünf Tagen. Geschäftsführer Roland Rauch: "In den Semesterferien haben wir quasi zum Auftakt eine Ausnahme gemacht. Der Andrang an den sieben Tagen hielt sich in Grenzen, aber jene, die da gewesen sind, haben sich enorm gefreut über unser Angebot und es wirklich genossen. Derzeit sind wir mit der 5-Tage-Woche gut aufgestellt."

Die Nationalparkwelten bringen auf insgesamt 1800 Quadratmetern die alpine Erlebniswelt rund um den Großglockner in zehn Erlebnisstationen unter ein Dach. Wie Rauch erzählt, wurden zuletzt einige Investitionen getätigt: Die Station "Adlerflug" wartet mit einer neuen Technik auf und im Kino ist der 3-D-Effekt jetzt noch wirkungsvoller.

Stolz ist das Team im Nationalparkzentrum auch auf das neue Sortiment im Shop. Es umfasst nun unter anderem Naturprodukte aus der Region und zahlreiche Geschenkideen auch für Kinder.

Museum Schloss Ritzen Saalfelden

Seit 11. Februar können sich die Besucher vom Museum Schloss Ritzen wieder an zwei Sonderausstellungen - gestaltet von Museumsleiterin Andrea Dillinger - erfreuen: In der Schau "Lebenswelt Bergwelt - Der Alpinismus und die Anfänge des Fremdenverkehrs" werden die Bedeutung der Berge für die Saalfeldener Bevölkerung sowie die unterschiedliche "Nutzung" der Berge in den Fokus gestellt.

Die zweite Ausstellung mit Bildern der Saalfeldener Künstlerin Helene Maria Schorn heißt "Berge Blumen Akte" - nomen est omen also. Schorn zählt zum Kreis der international bedeutendsten Bergmaler. Ihre Bilder überzeugten in zahlreichen Einzelausstellungen in der Galerie Weihergut sowie im Alpincenter am Kitzsteinhorn. Außerdem war sie an der viel gelobten Museumsausstellung "Die Hohen Tauern - Kunst und Alpingeschichte" beteiligt.

Was die Dauerausstellungen im Schloss betrifft, spannt sich der Bogen von der abwechslungsreichen Geschichte Saalfeldens über die Krippenausstellung und die Wohnkultur bis hin zu den römischen Fresken.

Vogtturmmuseum Zell am See

Das Museum in der Bezirkshauptstadt ist nach einer aufwendigen Sanierung des mittelalterlichen Vogtturms im August des Vorjahres wiedereröffnet worden. Es beherbergt nun zum einen wertvolle historische Objekte und Kunstwerke und zum anderen moderne und interaktive Präsentationsmöglichkeiten.

Der Vogtturm - Kustos ist Erich Erker - hat nun ebenfalls wieder geöffnet. Jeweils an den Wochenenden kann man sich darüber informieren, wie Zell am See zu dem wurde, was es heute ist. Entdecker-Stationen bieten dabei einen spielerischen Zugang. Ein spezieller Bereich widmet sich auch dem Erfindergeist von lokalen Betrieben.

Der einstige Rittersaal wiederum ist den Arbeiten des Zeller Malers Richard Hirschbäck (1937 bis 2007) gewidmet. Die Auswahl seiner Bilder entstand übrigens in Kooperation mit dem Bergbau- und Gotikmuseum in Leogang.

Vorgeschriebene Regeln für einen Museumsbesuch

Wie im Handel darf sich pro 20 Quadratmeter Fläche eine Person in den Gebäuden aufhalten. In den Nationalparkwelten sind das beispielsweise 90 Leute, im Museum Schloss Ritzen 60. Dazu kommen das verpflichtende Tragen einer FFP2-Maske und ein einzuhaltender Abstand von zwei Metern gegenüber Personen, mit denen man nicht im selben Haushalt lebt.

Den Museen sind weder Führungen noch Veranstaltungen erlaubt.

Die aktuellen Öffnungszeiten

Bergbau- und Gotikmuseum: Februar/März: Mi. und Do. von 13 bis 17 Uhr, freier Eintritt. Ab Mai: Di. bis So., 10 bis 17 Uhr.



Nationalparkwelten: derzeit "nur" 5-Tage-Woche: Mi. bis So. von 10 bis 17 Uhr.



Museum Schloss Ritzen: im Februar und März von Do. bis So. von 11 bis 17 Uhr. April geschlossen, ab Mai wieder offen.



Museum VogtturmZell am See: Sa. und So., 14 bis 18 Uhr.



(Änderungen sind durch die Corona-Situation möglich)