Diese Sommerliebe schenkt Wärme im Winter

Die Querschläger & MOKRIT machten Theater. Und was für eines! Jetzt folgt ein musikalisches Nachspiel.

Die Übereinkunft steht in keinem Vertrag. Dennoch gilt als fix: Wenn die Lungauer Querschläger und die Truppe des Theater MOKRIT gemeinsam an einem Projekt arbeiten, ist der höchste Anspruch der gemeinsame Nenner.

Nach "Die Fabrik" im Jahr 2000 in der Papierfabrik Ramingstein, der "Bettlerhochzeit" im Jahr 2004 am Jagglerhof in Madling und "Im Untersberg" 2010 am Leonhardsberg in Tamsweg war im Sommer 2018 erneut eine Koproduktion angesagt.