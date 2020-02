Chihuahua Penny mag das Rampenlicht: Der Vierbeiner spielt in der Oper "Viva la Diva" am Landestheater mit. Premiere ist am Samstag.

Primadonna Corinna kommt wie immer zu spät zur Probe. Wenn sie dann kommt, ist es ein Auftritt, ein Erscheinen - mit ihrem Hund. Man sieht sofort: Nicht nur die Primadonna - dargestellt von Anne-Fleur Werner - genießt es, im Mittelpunkt ...