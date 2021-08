Dirigent Riccardo Muti erhielt goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik

Am Sonntag wurde der Italiener für seine Leistungen ausgezeichnet.

Er zählt zu den größten Dirigenten der Gegenwart und ist seit mittlerweile fünf Jahrzehnten ein fixer Bestandteil der Salzburger Festspiele: Riccardo Muti. Am Sonntag wurde der Italiener für seine Leistungen und nachträglich zum 80. Geburtstag von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.

SN/Copyright by: FRANZ NEUMAYR Pres „Riccardo Muti ist ein Star im leuchtenden Sinne des Wortes“, sagt die Festspielpräsidentin.

"Riccardo Muti hat durch sein Schaffen nachhaltig Festspielgeschichte geschrieben und sich in unzählige Herzen in- und außerhalb Salzburgs hineindirigiert", sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer anlässlich der feierlichen Verleihung. "Seit 1971 stand der Maestro nicht weniger als 270 Mal auf und vor der Festspielbühne, einzig sein Mentor Herbert von Karajan leitete hier noch mehr Konzerte und Opern. Heute sprechen wir nach 50 Jahren Dirigat in Salzburg stolz und dankbar von einer aufrichtigen, wechselseitigen Freundschaft zwischen ihm und der Mozartstadt. Umso mehr freut es mich, dass diese Zuneigung nun auch von der Republik mit einer so hohen Auszeichnung gewürdigt wird." Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler bedankt sich im Namen des Direktoriums der Salzburger Festspiele: "Riccardo Muti ist ein Star im leuchtenden Sinne des Wortes."

SN/franz neumayr Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Dirigent Riccardo Muti.

Bereits in der Kindheit war Riccardo Muti am Klavierspielen interessiert. Nach dem Gymnasium begann er ein Studium für Klavier und Philosophie in seiner Heimatstadt Neapel. Es folgte die Ausbildung in Komposition und Dirigieren im Mailänder Verdi-Konservatorium, die er mit Auszeichnung absolvierte. Die Initialzündung von Mutis großartiger, internationaler Karriere fand im Jahr 1967 als Sieger des Guido-Cantelli-Wettbewerbs für Dirigenten statt.