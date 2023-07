Domkonzerte bereichern den Sommer

Salzburger Ensemble und gastierende Organisten musizieren.

Im Dom zu Salzburg beginnt die Serie der Sommerkonzerte, die Domkapellmeisterin Andrea Fournier kuratiert. Es beginnt am 26. Juli, 18.30 Uhr, mit Barockmusik vom Hof der Salzburger Fürsterzbischöfe: mit Werken von Stefano Bernardi, Abraham Megerle und Alessandro Gualtieri. Unter Leitung von Andrea Fournier musizieren das Vokalensemble der Dommusik, das Ensemble Musica Iuvavensis und Judith Trifellner-Spalt an der Orgel.

In diesem Konzert, wie auch am 4. August, werde auf verschiedenen Emporen so musiziert, wie es im 17. Jahrhundert im Dom üblich gewesen sei, erläutert Andrea Fournier. Zudem werde ein damals übliches Instrument erklingen, das seit dem 18. Jahrhundert kaum mehr verwendet werde: der Zink.

Weiter geht die bis 30. August angesetzte sommerliche Konzertserie am 27. Juli, 18.30 Uhr, mit einem Konzert des Pariser Organisten Pascal Marsault. Für 29. Juli, 18.30 Uhr, bereiten Domchor, Jugendkantorei und Domorchester Werke von Mozart vor, unter anderem die Krönungsmesse.

Im Konzert am 11. August (18.30 Uhr) begegnen einander Werke von Antonio Salieri und Wolfgang Amadé Mozart - die "Hofkapellmeistermesse" und das Requiem in d-Moll.

Weitere Programmdetails finden Sie im Internet unter www.kirchen.net/dommusik.