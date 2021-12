Dreizeiliges Denken kann beunruhigen

Christoph Janacs erzeugt in Gedichten eine präzis leichte Sprache.

Gedichte bringen Sprache in ein Ebenmaß von Form, Klang und Rhythmus. Das kann derart schwierig sein, dass dieses Ebenmaß wie ein Korsett wirkt oder dass das in präziser Kürze zu vermittelnde Erkennen oder Fühlen im Zwang einer Kunstsprache abgewürgt wird. Faszinierend anderes gelingt dem Schriftsteller Christoph Janacs in seinem jüngsten Gedichtband.

Lässt man die 160 Seiten über die Kuppe des Daumens sausen, zeigt sich auf vielen der 160 Seiten makellose Dreizeiligkeit. Die meisten Zeilen dieser kleinen Strophen haben ...