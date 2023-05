Dresscode Rot und eine neue Frauenpreisträgerin im Lungau

Maria Eisenhut und Gerti Moser bewegten in ihrer Lesung mit schönen Erinnerungen an Annemarie Indinger.

"Ich denk an dich" las Gerti Moser zum Auftakt des Frauenfestes in ihrem literarischen Werk für Annemarie Indinger. Damit brachte die Mariapfarrerin ihre Verbundenheit zur 2016 verstorbenen Tamswegerin, die sich Zeit ihres Lebens für Frauen im Lungau eingesetzt hat, zum Ausdruck. Später an diesem Abend im Mauterndorfer Festsaal erhielt Gerti Moser den Annemarie Indinger Frauenpreis.

Lisi Huber in ihrer Laudatio: "Das hohe Engagement im sozialen, kulturellen und kirchlichen Bereich zeichnen Gerti aus. Sie ist hartnäckig, bleibt an den Themen dran, bildet sich, teilt ihr Wissen und ermöglicht, dass viele Menschen die Möglichkeit der Selbstverwirklichung erfahren."

Für Menschen engagiert

So ist Gerti Moser Gründerin der Öffentlichen Bibliothek in Mariapfarr, leitet diese seit fast 20 Jahren ehrenamtlich. Die 53-Jährige wirkt als Erwachsenenbildnerin, begleitet und stärkt als solche Menschen. Ihr Kräuter- und Heilwissen teilt sie in Kursen. Moser war Rettungssanitäterin und am Aufbau der Jugendrotkreuzgruppe in Mariapfarr beteiligt. Auch das Amt der Pfarrgemeinderatsobfrau bekleidete sie, Leiterin des Katholischen Bildungswerkes in ihrer Heimatgemeinde ist sie nach wie vor. Die Schreibwerkstatt hat sie von Indinger übernommen und fortgeführt.

Der mit 1000 Euro dotierte Preis wird zweijährlich von Lungauer Kulturvereinigung und Frauentreff vergeben. Gerti Moser ist nach Liesi Löcker und Lisi Huber die dritte Preisträgerin. Eine Jury, diesmal Tuulia Ortner und Zoe Lefkofridi von der Universität Salzburg, entscheidet. Das Frauenfest fand in der Walpurgisnacht statt. Es wurde mit kulinarischen Köstlichkeiten verfeinert und von Sängerin und Songwriterin Doris Gruber (Berchthaler) umrahmt.