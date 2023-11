DrumCircle in St. Johann sammelte Spenden für Kinder in Ghana

Mit dem ersten Benefiz-"DrumCircle" des St. Johanner Trommel-Ensembles PongaBeat wurden 1500 Euro für ein Bildungsprojekt in Ghana gesammelt. Initiator Jürgen Stummer sprach mit den PN über die Hintergründe der erfolgreichen Veranstaltung.

Rund 70 Personen nahmen am Benefiz DrumCircle in St. Johann teil.

Vor rund zehn Jahren gründete Jürgen Stummer PongaBeat. Seither tritt der St. Johanner Schlagwerker und Musiklehrer gemeinsam mit den Mitgliedern des Trommel-Ensembles gemeinsam auf, veranstaltet Workshops und lädt zu sogenannten "DrumCircles". "Dabei handelt es sich um ein spontanes gemeinsames Musizieren, bei dem jeder mitmachen kann, der sich traut und Spaß an der Musik hat", erklärt Stummer. Musikalische Vorkenntnisse seien dafür nicht nötig: "Jeder lernt von jedem und so entsteht eine ganz besondere Energie, die durch den gemeinsamen Spaß am Rhythmus und an der Musik getragen wird", sagt der St. Johanner.

1500 Euro durch die Musik

Einen ganz besonderen DrumCircle veranstaltete PongaBeat nun in der Volksschule am Dom in der Bezirkshauptstadt. Rund 70 Musikerinnen und Musiker verschiedenen Alters und mit unterschiedlichsten Erfahrungsschätzen folgten der Einladung. Der Eintritt zu dem musikalischen Abend erfolgte auf freiwilliger Spendenbasis. "Das war unsere erste große Benefizveranstaltung. Dabei konnten wir rund 1500 Euro für den guten Zweck sammeln", freut sich Stummer über einen gelungenen Abend.

"Steh auf und flieg'!"

Die Spendengelder kommen dem Salzburger Verein "Sorinatu" - Übersetzung: "Steh' auf und flieg!" - zugute. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, von Armut betroffenen Kindern in der Region rund um die Ortschaft Nsoatre in Ghana auf die Beine zu helfen, damit sie selbstständig "fliegen" lernen. Das Schlüsselprojekt dafür ist der Bau eines Kinderheimes mit integrierter Schule. Neben Spendeneinnahmen finanziert sich Sorinatu auch durch Auftritte einer eigenen Gruppe aus Drummern und Adowa-Tänzern, die traditionelle ghanaische Klänge und Tänze auf die Bühnen des Landes bringen.

"Wir haben uns beim Trommelfest in Salzburg kennengelernt, da habe ich Sally spontan angeboten, für Sorinatu in meiner Region etwas zu veranstalten", erklärt Jürgen Stummer die Hintergründe für den Benefiz-DrumCircle. "Letztlich war es eine rundum gelungene Veranstaltung. Die Teilnehmer hatten eine Freude beim gemeinsamen Musizieren und wir konnten die gute Sache unterstützen", lautet das positive Fazit.