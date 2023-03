"Du musst was Krasses machen"

Jugendliche werden im Musiktheater "Ping Pong" zu Superhelden und zu Monstern.

Wie in einem Ping-Pong-Spiel fliegen die gesungenen und gespielten Dialoge hin und her.

Musizierend, singend und tanzend verlangt die Mädchengang was „Krasses“ von Esra (Bildmitte)

Langsam kommen die 70 Schülerinnen und Schüler von der 1d des BRG Hallein und von der zweiten Klasse der MS Kuchl in den Zuschauerraum. Sie sind in die "Alte Schmiede" in Hallein gekommen, um das Musiktheater "Ping Pong" zu erleben.

Ein Schlagzeuger mit roten Haaren beginnt. Dann setzen zwei coole Saxophon- und Gitarre-Spielerinnen ein. Ein Tischtennistisch dominiert die Bühne. Ein Junge kommt. Der 13-jährige Vlad schaut öfter auf die Uhr. Er hat eine Verabredung. Doch diese lässt auf sich warten. Handyempfang hat er kaum. So vertreibt er sich die Zeit mit Musikhören.

Esra betritt die Bühne. Sie wirkt gehetzt. Um in die Mädchengang der Schule aufgenommen zu werden, muss sie eine Mutprobe machen. Esra singt: "Wenn du zu uns gehören willst, sagen die anderen, musst du was Krasses machen!"

Als Esra Vlad bemerkt, weiß sie was krass ist. Sie beschließt, ihm seine goldenen Kopfhörer abzunehmen. Die beiden Teenager beginnen sich singend zu streiten und sich herauszufordern. Als zwei Mädchen von der Gang auftauchen, eskaliert die Situation. Esra schlägt Vlad nieder und nimmt ihm seine Kopfhörer weg. Allerdings gibt es ein Video über diesen Raub. Es beginnt ein erbittertes Tischtennis-Duell. Auf dem Spiel stehen die Kopfhörer und das Video.

Am Schluss des einstündigen Musiktheaters wurden Betroffenheit und Spannung durch den gemeinsamen Tanz aller Darstellerinnen und Darsteller aufgelöst.

Die Schülerinnen und Schülern waren durchwegs begeistert. "Mir hat der Schlagzeuger mit den roten Haaren am besten gefallen", sagt ein Schüler. "Es war gut. Die verschiedenen Arten von Musik, der Mücken- und der Räubertanz haben mir am besten gefallen", sagt eine Schülerin.

Das Musiktheater "Ping Pong" war eine Auftragsarbeit der Salzburger Festspiele. Die Uraufführung hat in Kooperation mit dem Theater Bodi end sole stattgefunden. Theaterleiterin Christa Hassfurther freut sich über das Feedback der Jugendlichen: "Was sie alles gesehen haben, finde ich großartig." Das Musiktheater ist eine mobile Produktion für Schulkassen der Salzburger Festspiele. Bestimmt ist es für Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren.