Ehrenring für Robert Grießner

Lungauer Bildungswerk-Bezirksleiter erhält eine der höchsten Auszeichnungen im Bildungswerk.

Acht Bildungswochen und rund 500 Veranstaltungen hat Robert Grießner als ehrenamtlicher Bildungswerkleiter von Muhr organisiert. Damit hat der gelernte Volksschullehrer in den letzten 36 Jahren mehr als 18.000 Besucher für Bildung begeistert. Für seine herausragenden Leistungen überreichte ihm Landesrätin Andrea Klambauer, Präsidentin des Salzburger Bildungswerks, Anfang November im Kultur- und Kongresshaus am Dom in St. Johann eine der höchsten Ehrungen der Organisation: den Ehrenring. Diesen erhalten ehrenamtliche Mitglieder, wenn sie mindesten 30 Jahre lang erfolgreiche Bildungsarbeit geleistet und mindestens acht ...