Ein 100-jährliches Ereignis: Der Zeller Jedermann ist zurück

Der Zeller Jedermann wird nach 100 Jahren wieder aufgeführt. Rund 100 Mitwirkende wollen ab 6. Juli in acht Aufführungen etwas Einmaliges bieten.

1923: Franz Löser (links), der die in Zell am See inszenierte Dialektfassung des Stücks schrieb, mit „Vetter“ Franz Abson.

"Die Anspannung ist groß, die Vorfreude noch größer. Es steckt ein Riesenhaufen Arbeit dahinter, aber es wird großartig", ist Lukas Schmiderer überzeugt. Wenn heute, Donnerstagabend, die erste von acht Aufführungen des Zeller Jedermann über die Bühne beim Congress-Vorplatz geht, wird ein persönlicher Herzenswunsch wahr.

Die Idee geisterte schon lange im Kopf des traditionsbewussten Zellers herum - und da sein Urgroßvater Martin Schmiderer Spielleiter im Jahr 1923 war, ist eine besondere familiäre Beziehung zum Stück gegeben.

"Ich hatte das Projekt fast schon aufgegeben, aber zum 100-jährigen Jubiläum musste es jetzt einfach sein", sagt Lukas Schmiderer, der vor rund einem Jahr ein wegweisendes Gespräch mit dem jetzigen Jedermann Peter Arnsteiner führte. "Er hat wiederum mit Kati Hollaus-Jakober von der Thumersbacher Heimatbühne gesprochen und dann nahm alles seinen Lauf."

Rund 100 Mitwirkende wurden zusammengetrommelt, davon sind ca. 70 auf der Bühne zu sehen. "Der große Zusammenhalt und die viele Zeit, die alle freiwillig investieren, sind Dinge, die ich wahnsinnig schätze. Jede und jeder ist mit unglaublichem Einsatz dabei. Wenn etwas nur alle 100 Jahre auf dem Programm steht, wollen wir schon was G'scheites abliefern", sagt Schmiderer. So schnell glaubt er nicht an eine Wiederholung: "Regelmäßig alle 100 Jahre soll das jetzt stattfinden. Lieber schaut man sich den Zeller Jedermann heuer an, denn so leicht wird man ihn nicht mehr erleben", sagt der Organisator mit Augenzwinkern.

Dass der Tod das letzte Wort hat, ist eine Besonderheit der Zeller Version, inszeniert in der Dialektfassung von Franz Löser. Die heurigen Aufführungen werden nach dem Original-Souffleurbuch aus dem Jahr 1923 vorgetragen.



Historisches: Der Zeller Jedermann im Jahr 1923

Zell am See bot vor 100 Jahren die erste "Jedermann"-Bühne im Pinzgau. Hinter dem malerischen Schloss Rosenberg (heutiges Rathaus Zell am See) wurde das "Sterben des reichen Mannes" von der Zeller Bürgerschaft vorgetragen. Mit Ausnahme vom "Jedermann", der von Friedrich Jores, einem ausgebildeten Salzburger Schauspieler verkörpert wurde, agierten ausschließlich Zeller Bürger als Laiendarsteller auf der Bühne.



"Es soll kein Bauerntheater sein, sondern ein großes Volksschauspiel, an dem der ganze Ort beteiligt ist." Dieser Spruch galt 1923 als Motto und genau so wurde es von rund 150 Beteiligten umgesetzt. Gespielt wurde das Stück nach Hugo von Hofmannsthal in der Dialektfassung von Franz Löser. Die volksnahe Aufführung sowie die herrliche Naturbühne sorgten für ausverkaufte Ränge bei jeder Vorstellung.



Daten & Fakten

Veranstalter: "Verein für Pinzgauer Heimatpflege" unter Obmann Lukas Schmiderer

Regie: Kati Hollaus-Jakober

Souffleuse: Dagmar Dreiseitl

Maske: Michaela Etzer



Mitwirkende Vereine: Trachtenerhaltungsverein "D'Kitzstoana", Bürgermusik Zell am See, Liedertafel Zell am See.



Personen und ihre Rollen: Peter Arnsteiner (Jedermann), Christian Gruber (Tod), Hannes Hofer (Teufel), Martina Dankl (Glaube), Emily Hollaus (Werke), Philipp Rauter (Mammon), Kati Hollaus-Jakober (Buhlschaft), Gabi Di Centa-Laimer (Jedermanns Mutter), Rupert Machreich (Jedermanns Kumpan), Sebastian Kaufmann (1. Vetter), Sebastian Deutsch (2. Vetter), Elisabeth Hollaus (Die arme Frau), Christian Pentz (Der arme Nachbar), Lukas Schmiderer (Spielansager und Oberknecht), Arthur Moinat (Gendarm).



Spielort: Vorplatz des Ferry Porsche Congress Centers - bei Schlechtwetter drinnen.



Spieltage: 6./7./8./9. Juli sowie 13./14./15./16. Juli (jeweils Donnerstag bis Sonntag ab 20.30 Uhr).



Kartenverkauf (25 Euro) online unter zeller-jedermann.at und beim TVB Zell am See.



Sonderausstellung zum Jedermann: Den ganzen Sommer über im Museum Vogtturm - gegen Vorlage einer Jedermann-Eintrittskarte kann das Museum zum ermäßigten Preis von fünf Euro besichtigt werden.