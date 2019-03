Ein Abend mit Thomas Bernhards Halbbruder bescherte dem Literaturhaus Henndorf einen Besucherrekord

Zum 70.Todestag von Johannes Freumbichler und zum 30. Todestages seines Enkels Thomas Bernhard lud das Literaturhaus Henndorf am Samstag zu einem besonderen Abend, der ganz im Zeichen der beiden Schriftsteller stand. Daniela Marinello vom Literaturhaus Henndorf: "Wenn Bernhard so vorgetragen wird, wird er auch verstanden."

Am Ende sei allen Besucherinnen und Besuchern klar, warum der Samstag "eine für alle sehr gefährliche Zeit" ist - so ein Zitat aus Thomas Bernhards Roman "Ein Keller", sagte Daniela Marinello. Sie ist Obfrau des Literaturhaus Henndorf und hatte am Samstagabend besondere Gäste: Peter Fabjan, Arzt, Halbbruder und Nachlassverwalter von Thomas Bernhard, hatte sich bereit erklärt, eine biografische Einführung zu seinem Bruder Thomas Bernhard zu machen, die auch auf dessen Beziehung zu seinem Großvater, Johannes Freumbichler, einging.

Danach las Albert Weilguny, Lehrer für Sprecherziehung am Thomas Bernhard Institut der Universität Mozarteum, auf unterhaltsame Art den Auszug "Der Wettlauf der Siebziger" aus dem Salzburger Bauernoman "Philomena Ellenhub" von Johannes Freumbichler. Im zweiten Teil trugen die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler der Universität Mozarteum Auszüge aus Texten von Thomas Bernhard vor, "und zwar so hervorragend, dass man den syntaktisch oft so "sperrigen" Inhalt sehr gut erfassen konnte", wie Literaturhaus-Obfrau Daniela Marinello betonte.

Dass sich die jungen Nachwuchsschauspieler Daria Ivanova, Justus Henke, Imam Tekle und Jannik Görger an Texte von Thomas Bernhard heranwagten - darunter "Jauregg", "Korrektur", "Der Keller. Eine Entziehung" und "Holzfällen. Eine Erregung"-- sieht Peter Fabjan mit Respekt. Er sei nicht einfach, Bernhards Texte zu verstehen, "vor allem nicht für junge Leute", betonte er.

Für den Nachlassverwalter von Thomas Bernhard, den es "gelegentlich" nach Salzburg zieht, ist ein Besuch in Henndorf immer wieder eine Rückkehr zu den Wurzeln der Familie. Das Literaturhaus Henndorf ist das Geburtshaus seines und Thomas Bernhards Großvaters Johannes Freumbichler, und "unsere Mutter ist hier in Henndorf begraben", sagte er.

"Für mich war der Abend einer, der aus bisherigen Veranstaltungen im Haus herausragt - durch diese gelungene Kombination aus "Jung & Alt", durch die intime und dichte Atmosphäre, die bei einer szenischen Lesung in dem kleinen, bis auf den letzten Platz gefüllten Haus entsteht. Es war sogar erstmals nötig, die Video-Live-Übertragung in die obere Stube zu aktivieren, da im Saal nicht genug Platz für das Publikum war", schilderte Marinello.