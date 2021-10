Ein adrettes Paar stört   die Sehgewohnheit

Die Galerie in Schloss Wiespach stellt eine Künstlerin vor, die mit Gewohnheiten bricht.

Die Künstlerin Alexandra Baumgartner hat einer Serie ihrer Fotografien zwar den Titel "Expectation" - auf Deutsch: "Erwartung" - gegeben. Doch bediene sie darin nicht Erwartungen, sondern irritiere die Sehgewohnheiten des Betrachters und führe die Wahrnehmung auf Ab- und Umwege. So schildert es die Kuratorin Margit Zuckriegl, die in Schloss Wiespach bei Hallein das Schaffen der in Salzburg geborenen, in Wien und Berlin lebenden Künstlerin vorstellt. In den drei Räumen der Galerie sind fünfzehn Werke, wobei Alexandra Baumgartner - wie bei ...