Ein besonderer Hirte schreitet voran

Kultur in Salzburg SN

Ein winziger Hirte steht derzeit mitten in der Krippe, doch ist er leicht zu übersehen. Er ist nicht einmal daumengroß. Rund um ihn herrscht Leere. Hingegen ist in weitem Umkreis Hurtiges, Gschaftiges und Herzliches zu beobachten: Links melkt ein Hirte eine Ziege, hinten picken Hühner, rechts hinten stürmt eine Frau aus dem Haus, um eine Besucherin zu begrüßen - offenbar die künftige Gottesmutter, die zu ihrer Cousine Elisabeth kommt. Beugt man sich im Eingangsraum der Michaelskirche am Residenzplatz ans Glas, ...