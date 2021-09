Ein cooler Popbarde aus Salzburg hat ein Herz für Kids

Benjamin Lageder, besser bekannt als Magic Delphin, schreibt nicht nur gute Songs. Der Salzburger Musiker erarbeitet am Salzburger Toihaus das erste Popkonzert für Kinder.

"All die Kids da draußen wollen doch nur glücklich sein/Und die Bullen steigen wieder in ihr Auto ein": Diese Textzeile bringt die Aufbruchsstimmung im Frühsommer 2021 auf den Punkt. Tausende Jugendliche chillten am Salzachufer und wollten nach Monaten der Lockdown-Einsamkeit mit Gleichaltrigen abhängen. Und Magic Delphin schufen mit ihrer tiefenentspannt groovenden Songperle "Kids" den Soundtrack dazu.

Benjamin Lageder, Sänger und Mastermind der Salzburger Band, hat seit Längerem sein Herz für Kids entdeckt. "Ich wollte immer schon Musik für ...