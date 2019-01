Was lang währt, wird am Ende ein Museumsdorf. In Hütten bei Leogang entsteht Salzburgs pulsierendes Zentrum für mittelalterliche Kunst.

Es schneit. Es ist kalt. Es ist unwirtlich. Aber die beiden strahlen dennoch um die Wette. Die Rede ist von Hermann Mayrhofer, dem Kustos des Bergbau- und Gotikmuseums im Leoganger Ortsteil Hütten. Die Rede ist auch von seinem neuen Assistenten Andreas Herzog.