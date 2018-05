Ein Ehrenamt im Dienst der Kunst

Renate Mayrhofer leitet seit 30 Jahren die Galerie in der Frauenhilfe Salzburg.

Selbst gemalt hat sie nie. Doch Renate Mayrhofer hat ein Auge für Kunst. "Ich besuche 30, 35 Ausstellungen pro Jahr", sagt die Leiterin der Galerie in der Frauenhilfe Salzburg. 163 Ausstellungen hat die 75-Jährige kuratiert, seit sie vor 30 Jahren diese ehrenamtliche Funktion übernommen hat.

Angefangen hat die Kunstkarriere der ehemaligen Chefsekretärin bereits 1986, als sie von der ÖVP mit der Organisation einer österreichweiten Ausstellung von Frauenkunst in Salzburg betraut wurde. Wenig später zog die Frauenhilfe in ihre heutigen Räumlichkeiten in der Franziskanergasse ein. Die Sozialeinrichtung bietet Unterstützung in vielen Lebenslagen, von der Babysitter-Hotline bis zum Besuchsdienst für Seniorinnen.

In diesem Rahmen gilt es die Kunst - selbstverständlich von Frauen erschaffen - mit viel Fingerspitzengefühl auszuwählen. Und weil die wenigsten von Kunst leben können, brauchte so manche Künstlerin auch etwas sozialen Beistand.

Für beides setzte sich Mayrhofer immer wieder ein. "Ich habe stets Künstlerinnen ausgestellt, die einen starken Salzburg-Bezug haben", betont sie. Immer wieder habe sie sich von Ines Höllwarth beraten lassen, "die im Rupertinum in den 1980er-Jahren die erste Museumspädagogin Österreichs war".

Die Liste reicht von Moni K. Huber über Renate Wagenkittl und Agnes Winzig bis hin zu Caroline Pott-Schlager. Viele davon hatten in der Frauenhilfe die Gelegenheit, erstmals auszustellen. Darauf nimmt die Jubiläumsausstellung Bezug: "Ich habe neun Künstlerinnen ausgewählt, deren Karriere mit einer Einzelausstellung bei uns begann." Karin Amber, Birgit Buchegger, Anna Lisa Hilzensauer, Franka Hofgartner-Wurzer, Moni K. Huber, Tina Kögl, Petra Polli, Martina Stock und Judith Zillich steuern Werke bei.

Zurückziehen kann sich Renate Mayrhofer noch nicht. "Ich bin ein Fossil", sagt die Langzeit-Galeriechefin: "Es gibt leider keine Nachfolgerin. Viele Frauen müssen heutzutage arbeiten und haben keine Zeit für dieses Ehrenamt. Also mache ich weiter."

Ausstellung: 30 Jahre Leitung der Galerie der Frauenhilfe Salzburg, bis 29. Juni. Vernissage: heute, Mittwoch, 19 Uhr, Franziskanergasse 5a.