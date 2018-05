Ein Elfjähriger rockt das Klassik-Festival in Radstadt

In Radstadt findet seit 32 Jahren ein Festival statt. Eines mit hoher Qualität. Es bringt Alte Musik mit Neuen Tönen in Verbindung.

Die 32. Paul Hofhaimer Tage in Radstadt sind ein Musikereignis, das höchste Qualität in die Region holt. Das passiert an unterschiedlichen Konzertorten (Produktionshalle der Fa. k-tec, Schloss Höch, Stadtpfarrkirche, Zeughaus und im Gasthof).



Der jüngste Gast beim diesjährigen Festival ist Noah Gessner. Der 11-jährige Schlagwerker aus der Oststeiermark, beeindruckte bereits vor zwei Jahren mit einem Soloauftritt bei den Hofhaimer Tagen. Dieses Jahr steht er als "prima la musica" Bundessieger seines Faches auf der Bühne der Produktionshalle der Firma k-tec und eröffnet mit dem Ensemble MoZuluArt das Festival.



Drei jungen Geschwister aus Seekirchen haben bereits einzeln auf verschiedenen Bühnen erfolgreiche Auftritte gefeiert. Als Trio Moser verzaubern sie nun gemeinsam bei einer kammermusikalischen Matinee im historischen Stadtturm von Radstadt. Der krönende Abschluss der Paul Hofhaimer Tage ist alljährlich das große Chorkonzert mit dem mittlerweile schon semiprofessionellen Hofhaimer Chor, mit Sängerinnen und Sängern aus der Region. Der 1993 geborene Salzburger Pianist Marucs P. Hasenauer debütiert beim letzten Konzert der 32. Paul Hofhaimer Tage mit Klavierkonzerten von Beethoven und Chopin.

Musikalisches Cross-over und internationales Flair bringen die Musiker von MoZuLuArt nach Radstadt. Drei Sänger, ein Pianist und ein Streichquartett mischen Lieder aus dem Süden Afrikas mit Mozarts Musik: mitreißend, rhythmisch - Mozart hätte seine Freude daran. Nicht in eine Schublade passen die Donauwellenreiter mit Folklore, Pop, Jazz, Klassik, Kammer- und Weltmusik, sie nennen sich Klangsurfer. "Musik für Alle", gemeinsam gestaltet von jungen, motivierten MusikerInnen aus der Region mit nationalen und internationalen Bühnenerfolgen, Musik, die alte Klänge mit neuen Tönen mischt, das sind die Paul Hofhaimer Tage in Radstadt! Die Autorin, Regisseurin und Herausgeberin Brita Steinwendtner eröffnet das Festival am 31. Mai.



Das Programm im Detail finden Sie unter www.daszentrum.at





(SN)