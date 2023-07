Ein Flügelschlag zur elementaren Erkenntnis

Schönheit lässt sich auch in Zahlen messen. Eine Ausstellung in Salzburg zeigt dies vor.

Was wenn, künstlerischer Freigeist und rationale Wissenschaft nach fast drei Jahrhunderten wieder mit einander vereint werden? Damit beschäftigt sich die neue Themenausstellung der Galerie MAM in der Alten Residenz. Beim Eintreten in die Galerie sticht ein mechanischer Schmetterling von Rebecca Horn mit dem Titel "Serafina's love" ins Auge. Ähnlich wie bei einem Tier in der Natur, scheint dieser Schmetterling sich schimmernd auf willkürliche Art zu bewegen.

Was aber hat ein Schmetterling mit dem Titel der Ausstellung - "Feuer-Wasser-Erde-Luft" - zu tun? Sind es einfach die äußeren Umstände, die dem Schmetterling erst das Fliegen ermöglichen? Galeriedirektorin Judith Radlegger-Schnell erklärt eine Bewegung in der Forschung, dem "Art-based-Research". "Die Wissenschaft übernimmt Kunstelemente, um der Wahrheit ein bisschen näher zu rücken, da ein Künstler meist einfach freier denkt." Künstlerin Jorinde Voigt verkörpert diesen Zugang. Sie ist mit einigen Werken, ein paar davon von Musiktheorie und Mathematik inspiriert, vertreten. Durch die Verbindung von Kunst, Algorithmen und Rechnungen entstehen Werke, die sowohl greifbar auf der Mikroebene sowie unendlich in der Makroebene unseres Kosmos erscheinen. Das Werk "Divine Territory" zeigt zwei große blaue Flächen, die die Ebenen des Seins bilden. In der unteren Mitte sitzt ein kleiner grauer Fleck, dessen Umriss an eine neugierige Katze erinnert, vom Größten zum Kleinsten und wieder zurück. Als Symbol für die Sonne wird das beschienene Podest des Schmetterlings, die aerodynamischen Mobile von Knopp Ferro und die Streifenordnung von Anselm Reyle, genannt. Durch die Verbindung von verschiedenen Materialien, unter anderem recyceltes buntes Plexiglas, gehen wortwörtliche Lichtstrahlen von den Kunstwerken aus. Wo aber Tag ist, ist auch Nacht. Galerist Mario Mauroner sagt: "Antagonismen, die Gegensätze ohne die nichts möglich wäre." Jan Fabre stellt mit Marmorskulpturen die Vergänglichkeit dar. Zu sehen sind Abbildungen des menschlichen Gehirns, darauf thronen Schnecken als Zeichen der Metamorphose.



Bis zum 2.9., Alte Residenz/Salzburg