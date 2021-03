Ein fröhlicher Franzose lässt Totenköpfe in Salzburg tanzen

Was hat die japanische Blumensteckkunst Ikebana mit Pop-Art zu tun? In einer Salzburger Galerie erfährt man es.

Er setzt Smileys zu einer rot-grün-blauen Farbskala zusammen und bringt Totenköpfe mit Spiegel-Applikationen wie Discokugeln in Bewegung: Bruno Peinado bringt mit seinen Installationen Leben in Alltagsgegenstände und popkulturell aufgeladene Symbole.

Mit seiner originalgetreuen Mond-Installation erregte er in einem Salzburger Garten Aufsehen. "Als wir das riesige Objekt in unserem Skulpturengarten in Aigen ausstellten, blieben Passanten reihenweise stehen und machen Fotos", erzählt Galeristin Waltraud Mauroner. Die Mario Mauroner Contemporary Art ist mit Bruno Peinado verbunden, seit das Ehepaar Mauroner in ...