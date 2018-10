Ein Gewitter verheißt Verwandlung

Ashley Hans Scheirl spielt mit Szenischem und Obszönem.

Ist es eine Wolke oder eine Maske, hinter der sich der Mann verbirgt? Mit diesem Bild einer wie ein Gewitter brausenden Verwandlung wird konfrontiert, wer ab heute, Samstag, den Salzburger Kunstverein betritt. Das Original wird dahinter auf einer Wand vervielfacht - als wäre so ein Verwandlungsdonnerwetter ein wiederkehrendes Muster. Das vor den Vervielfältigungen seiner selbst stehende Gemälde ist Mittelpunkt der Ausstellung, die Ashley Hans Scheirl für Salzburg gestaltet hat. Er oder sie nennt sich "Künstler_in": geboren in Salzburg als "Angela Scheirl", ist Ashley Hans Scheirl derweil als Transgender-Künstler nicht mehr auf ein Geschlecht festzulegen, lässt sich aber in den Texten zur Ausstellung als "sie" bezeichnen.