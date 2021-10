Ein großer Überblick über vier Jahrzehnte Kulturschaffen

40 Jahre St. Johanner Kulturpreis. Alle bisherigen Preisträger und der Preis selbst stehen im Fokus einer Ausstellung, die vergangene Woche in der kultur:plattform eröffnet wurde.

"Was lange währt, wird endlich gut", könnte man angesichts der am vergangenen Freitag stattgefundenen Vernissage in der kultur:plattform sagen. Zwei Mal coronabedingt abgesagt, wurde nun endlich die Ausstellung zu Ehren von allen bisherigen St. Johanner Kulturpreisträgern und nicht zuletzt auch dem Kunstpreis selbst eröffnet. Erstmals verliehen wurde der Preis 1981, erster Preisträger war O.P. Zier. Er begleitete nun die Vernissage auch literarisch. Musikalisch-literarisch kam die Begleitung von Bodo Hell (Preisträger 1991) im Zusammenspiel mit Fritz Mosshammer und Peter Angerer. Ein ...