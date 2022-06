Ein Heimspiel gelingt abseits vom Markenkern

Das Mozarteumorchester Salzburg profiliert sich mit einer Kammermusik-Reihe.

Es gibt nicht bloß Lästiges, was in der Not der Pandemie ersonnen worden ist. Vielmehr mauserte sich am Samstagabend im Orchesterhaus im Nonntal das, womit sich das Mozarteumorchester Salzburg durch die Corona-Restriktionen gefrettet hat, zum brillanten Vergnügen.

Mit den nunmehr im dritten Jahr fortgeführten "Heimspielen" wird ein doppelter Coup gelandet: Erstens wird so unprätentiös wie raffiniert programmierte Kammermusik gespielt, und das sogar in einer zu stetigem Besuch ermunternden Reihe; zweitens sind einzelne Musiker des Mozarteumorchesters eineinhalb Stunden in ...