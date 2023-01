"Ein Jahrhundertfund": Keltenschatz in Neumarkt entdeckt und für Salzburg Museum angekauft

Ein einzigartiger spätkeltischer Hortfund aus Goldschmuck und Silbermünzen aus Neumarkt am Wallersee gelangt durch den Salzburger Museumsverein in die Sammlung des Salzburg Museums.

Ein Freitag im Mai 2021. Am Nachmittag erreicht die Salzburger Abteilung Archäologie des Bundesdenkmalamts eine telefonische Fundmeldung aus Neumarkt am Wallersee. Beim folgenden Ortstermin präsentiert der Finder drei keltische Großsilbermünzen, zwei glatte Fingerringe und einen massiven Armreif aus Gold. Eine Sensation bahnte sich an. Weitere archäologische Untersuchungen brachten noch 25 Tetradrachmen, zwei verzierte goldene Fingerringe und als buchstäbliches Glanzstück ein Torques (Halsreif) ebenfalls aus Gold zutage.

Nach intensiven Verhandlungen ist es durch den Einsatz des Salzburger Museumsvereins nunmehr ...