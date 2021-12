Ein Klangraum türmt sich zur Kuppel hoch

In der vorweihnachtlichen Zeit lockt eine Tonskulptur in die Kollegienkirche. Die barocke Architektur wird als Klangsäule genutzt.

Die Kollegienkirche ist seit langem kein rein religiöses Zentrum mehr. Die Salzburger Festspiele nutzen das Barockjuwel von Fischer von Erlach regelmäßig als stimmungsvolle Konzertstätte. Die Bespielung des Raumes außerhalb der Festspielzeit liegt in der Verantwortung von Christian Wallisch-Breitsching. "Unser Ziel ist, Akzente mit zeitgenössischen Künstlern zu setzen", sagt der Direktor der Kollegienkirche. "In dieser Akustik kann man entweder Alte oder Neue Musik aufführen." Im Gedenken an die Novemberpogrome wird ein "Kaddish" veranstaltet, im Sommer lockt die Reihe "Zeitachsen Organum" von ...