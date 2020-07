Ein Kraftakt erweichte die Herzen

Die Camerata Salzburg musizierte erstmals seit 119 Tagen wieder in Salzburg. Ein reines Mozart-Programm brachte die Stärken des Kammerorchesters zum Vorschein. Und an die "neue Normalität" in Konzertsälen wird man sich auch gewöhnen.

SN/camerata salzburg Die Camerata Salzburg kehrte in den Großen Saal der Stiftung Mozarteum zurück.