Ein Jahr lang war die Gründungskirche Salzburgs für ein Jahrhundertprojekt geschlossen. Jetzt geht es ins Finale.

Die größte Sanierung und Erneuerung der Stiftskirche St. Peter in Salzburg seit der Barockzeit wurde am Donnerstag mit einem Kreuz vollendet. Über dem neuen Volksaltar aus Untersberger Marmor, der am Sonntagnachmittag geweiht wird, hängt nun ein eigens angefertigtes Silberkreuz an ...