Ein lautes Ständchen für den stillen Beatle

50 Musiker, ein Jubiläum: Beim Konzert für George Harrison dürfen nicht nur sanfte Gitarren weinen.

Die Chancen stehen gut, dass sich bei der Zugabe alle Beteiligten noch einmal gemeinsam ins Zeug legen. 50 Musiker auf einer Bühne - das geht sich im Salzburger Rockhouse gerade noch aus. Im Proberaum herrschen dagegen engere Platzbedingungen. Deshalb geben sich derzeit E-Gitarristen und Streicher, Drummer und Bläser, Rockröhren und Chormitglieder die Klinke in die Hand. "Bei so vielen Mitwirkenden müssen wir die Proben gestaffelt abhalten", sagt Wilfried Helminger. Als Rockgitarrist ist er in mehreren Salzburger Bands aktiv. Als Projektleiter trommelte er auch heuer wieder Mitglieder der Salzburger Rockszene, des Mozarteumorchesters und mehrerer Chöre für ein Benefizkonzert zusammen.

Bei der Frage, wie man zwischen Rockern und Klassikern Einklang herstellt, hat Helminger viel Routine. Vor zehn Jahren organisierte er sein erstes Wohltätigkeits-Projekt im Rockhouse. Damals standen knapp 30 Mitwirkende auf der Bühne. Einen Anlass bot das Andenken an George Harrison (1943-2001). Der Ex-Beatle hätte 2008 seinen 65. Geburtstag gefeiert. Die Resonanz war groß. Nur aus der Idee, es bei einem einmaligen Ereignis zu belassen, wurde nichts. Zehn Jahre später ist Helmingers Konzertmarathon längst eine Institution geworden. Unter dem Motto "Rock & Blues Power" zollte die heimische Szene in den vergangenen Jahren verschiedenen Rockhelden Tribut - und erspielte mit den in Spenden verwandelten Gagen mehr als 40.000 Euro für Kinder-Hilfseinrichtungen.

Heuer soll mit dem Konzert das Kinderschutzzentrum unterstützt werden. Welche Musiklegende zum zehnjährigen Jubiläum im Mittelpunkt stehen sollte, sei indes keine Frage gewesen, sagt Helminger: "Da hat es sich natürlich angeboten, erneut ein ,Tribute to George Harrison' zu spielen." Heuer hätte der stille Beatle schließlich seinen 75. Geburtstag gefeiert. Also dürfen beim Klassiker "While My Guitar Gently Weeps" erneut die E-Gitarren weinen. Doch dabei bleibt es nicht. Auch ein eingespieltes Team braucht neue Herausforderungen. Damit die Beatles-Hymne "Within You, Without You" nahe Richtung Original rückt, "kommt diesmal sogar eine Sitar mit ins Spiel", erzählt der Projektleiter. Auf der Bühne wird auch prominenten Harrison-Freunden ein Platz freigehalten: "Wir spielen auch Songs von Eric Clapton oder Tom Petty."



Konzert:Rock & Blues Power 2018, "A Tribute to George Harrison", mit Magic Brew, Members Of The Floyd Council, Anthony Hill, The Three Of Us, Stootsie, gospelnoiZe, Members Of MOS, Landestheater-Kinderchor und Wide Open, morgen, Freitag, Rockhouse, 20 Uhr.