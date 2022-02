Ein Meister, der im Knien malt

Reinhardt Sampl hat eine ganz eigene Arbeitsweise. Seit Jahrzehnten zählt der Lungauer zu den führenden bildenden Künstlern des Landes.

An Inspiration scheint es Reinhardt Sampl nicht zu mangeln. Unzählige Bilder sind in seinem Atelier in Lamprechtshausen abgestellt. "Manche sind fertig, andere nicht, beim Rest bin ich mir nicht sicher", schmunzelt der aus dem Lungau stammende Maler, der seit Jahrzehnten fester Bestandteil der heimischen Kunstszene ist. Mit 69 Jahren male er mehr denn je, nicht mehr aus irgendwelchen Notwendigkeiten heraus, sondern aus Liebe zum Tun, wie er sagt.

Die Motive sind mannigfaltig, vom Akt über Landschaftsaufnahmen bis Porträts. ...