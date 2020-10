Ein Pechvogel setzt sich zur Wehr

Eine heitere Witwe treibt einen Nachtportier in verzweifelte Lebenslust.

Eine fröhliche Witwe treibt einen traurigen Nachtportier in solche Besinnungslosigkeit, dass er fast am Auslöser der Pistole zieht. Dabei hat die lustige Rothaarige diesem Pechvogel die wunderbarsten Avancen gemacht: Sie stellt ihm erotisches Glück und sogar ein neues Leben samt sagenhaftem Vermögen mit Villa und Porsche in Aussicht. Von ihrem ersten Auftritt an, als sie infolge eines groben Malheurs wegen einer fauligen Kiwi mit der Tür in die Portiersloge geknallt ist, breitet sie ihm schonungslos ehrlich alles aus: Ja, sie ...