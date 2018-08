Ein Pinzgauer zog nach Indien und kam als Weltmusiker zurück

Gerhard Fankhauser veranstaltet die KlangTräume auf der Burg Kaprun.

Das gibt es auch. Gerhard Fankhauser (51) ist ein Weltmusiker und Weltbürger aus Bruck. Ein Drittel des Jahres lebt er im Pinzgau, ein Drittel in der israelischen Heimat seiner Frau Einat Gilboa und ein Drittel ist er auf Reisen. Der Gitarrist und Komponist sammelt musikalische Eindrücke aus Lateinamerika, Afrika, dem Orient und Indien. Die bringt er zurück nach Hause. Seit 2005 veranstaltet er die Friedenskonzerte im Pinzgau, bei denen er mit seiner Frau, die Sängerin ist, und Gastmusikern auftritt. Am Samstag um 20 Uhr findet eines auf der Burg Kaprun statt. Am Sonntag folgt erstmals ein Symposium zum Thema Musik und Frieden. Zusammengefasst nennt sich die Veranstaltung in Kaprun KlangTräume und soll in den kommenden Jahren wachsen.