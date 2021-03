Ein Platz erwartet die Halle 3

Das Schauspielhaus kopiert in Wals seine Spielräume vom Petersbrunnhof. Ab Herbst wird in Hallen des Gewerbegebiets vorbereitet, was dann im Nonntal aufgeführt wird.

SN/hkk Robert Pienz vor dem Produktionshaus des Schauspielhauses Salzburg. Auf der Fläche hinter ihm werden Halle 3 der Schauspielschule und Dekorationslager errichtet.