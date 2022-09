Ein Programm, so bunt wie das Leben

Spannender Kulturherbst mit maßgeblicher Beteiligung von "Exil-St. Johannerinnen"

Vom Pongauer Klarinettenensemble zum internationalen Pop Act, vom Trommel-Workshop zum Kasperltheater, vom Pubquiz bis zur Lesung von Literatur-Ikone Teresa Präauer:

Das Halbjahresprogramm der kultur:plattform bietet ein buntes Spektrum an kulturellen Veranstaltungen. Ein Fokus liegt dabei wie gewohnt auf Workshops und Mitmach-Angeboten; erwähnt seien hier der PongaBeatDrumCircle mit Jürgen Stummer (15. September) und das Kulturquiz am 27. Oktober. Letzteres findet nicht in den Räumen der kultur:plattform im Haus der Musik statt, sondern in der Café-Bar Ondas. Es sei wichtig, ...