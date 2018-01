Ein Regenguss hält den Kunstgenuss nicht auf

Wetterfeste Besucher und die schwere Kunst der Leichtigkeit begegnen einander im Sommer bei den Festspielen auf der Burg Golling.

Luftig und leicht, gleichzeitig aber substanziell genug, um nicht binnen Sekunden in sich zusammenzufallen: So muss er sein, der ideale Schaum auf dem Kaffee. Niemand weiß das besser als Spitzengastronom Hermann Döllerer. Für die Festspiele auf der Burg Golling führt er seit 19 Jahren Kunst und Kulinarik zusammen. Heuer serviert er seinen Besuchern die "Leichtigkeit der Kunst", quasi das Sahnehäubchen auf dem Kaffee.

Eine erste Kostprobe dieser Kunst der Leichtigkeit liefern Schauspielerin Konstanze Breitebner und ihr Partner, Drehbuchautor Peter Mazzuchelli, am Eröffnungsabend am 17. Juli. "Es wird eine turbulente Auseinandersetzung zum Thema Seitensprung", verspricht Hermann Döllerer. An 16 weiteren Abenden stehen großteils Künstler auf dem Programm, die ihr Debüt auf der Burg Golling geben, darunter die Publikumslieblinge Peter Weck und Tobias Moretti.

Dass der Jedermann der Salzburger Festspiele auch in Golling gastiert, ist fast schon Tradition: "Peter Simonischek, Nicholas Ofczarek und Cornelius Obonya waren schon bei uns. Deshalb freut es uns, heuer Tobias Moretti mit seiner Lesung ,Die Fackeln brennen heller' am 25. Juli im Programm zu haben", sagt Hermann Döllerer.

Mit "War's das?" gibt Regisseur, Produzent und Schauspieler Peter Weck Einblicke in sein bewegtes Leben. Erinnerungen an seine Kindheit und den Krieg haben dabei ebenso Platz wie Anekdoten aus der Welt von Film und Theater - für die nötige Leichtigkeit sorgt Peter Wecks sensibler Humor. Zum Abschluss präsentiert Daniel Serafin am 30. August Lieder und Arien aus Wien und New York.

Mit neuer Leichtigkeit nimmt es Festspiel-Chef Hermann Döllerer heuer auch mit dem unberechenbaren Wettergott auf. Denn finstere Wolken sollen kein Anlass mehr sein, eine Veranstaltung vom Burghof in den viel kleineren Saal verlegen zu müssen. Ein kleiner Guss am Anfang oder auch mittendrin tue dem Kulturgenuss keinen Abbruch. "Ohne Regenponcho gibt es heuer keinen Einlass", verkündet Hermann Döllerer streng. Wer keinen mithat, der hat die Möglichkeit, an der Abendkasse einen "Festspiele Burg Golling"-Poncho zu erwerben.

